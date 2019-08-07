أنشيلوتي: غياب ميسي مفيد لفالفيردي

أكد مدرب فريق نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، أن وجود الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة كبيرة لفريقه، وأيضاً فرصة لبذل أفضل الجهود واللعب بأعلى جودة، وذلك على الرغم من غياب ليونيل ميسي عن مواجهتي برشلونة الوديتين.
أبدى أنشيلوتي حزنه بسبب غياب ميسي للإصابة، لأنه بذلك سيغيب النجم الأرجنتيني عن مواجهتي فريقه أمام نابولي.
وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الرسمي: “كنت أرغب في تواجد ميسي في المباراتين”، ولكنه اعتبر أن هذه فرصة جيدة لمدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، لتجربة لاعبين آخرين.
وأضاف: “من الواضح أن برشلونة فقد بعض من قوته وجودته، ولكنه لا زال يمتلك لاعبين آخرين يتحلون بالقوة والجودة، وهذه فرصة لفالفيردي لتجربة لاعبين آخرين”.
وأشاد المدرب الإيطالي بنظام لعب الفريق الإسباني، وأبدى قناعته بأن برشلونة أحد المرشحين للفوز بدوري الأبطال.
وحول احتمالية انضمام خاميس رودريغيز لفريقه، تجنّب أنشيلوتي الحديث حول المفاوضات مع لاعب الوسط الكولومبي، وأصر على الحديث عن المباراة فقط.
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