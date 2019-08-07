شالكه يوقف رئيسه “العنصري” 3 أشهر

أوقف نادي شالكه الالماني رئيسه كليمنس تونيس، لفترة 3 أشهر، على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة، أدلى بها الأسبوع الماضي.
نشرت لجنة الاخلاقيات في نادي إقليم الرور بياناً، على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ”انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الاساسي للنادي”.
ورفضت الهئية اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن “لا اساس لها من الصحة”، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه.
وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في أفريقيا، معتبراً أنه حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الاطفال مع حلول الليل”.
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