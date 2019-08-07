طلب عاجل من ليفاندوفسكي قبل بداية الموسم الجديد

أكد مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، أن النادي بحاجة للتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، قبل بداية الموسم الجديد للدوري الألماني.

نقلت صحيفة “شبورت بيلد” اليوم الأربعاء عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونخ أمام غريمه بوروسيا دورتموند صفر / 2، إنه يود أيضا أن يتعاقد النادي مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.

وأضاف ليفاندوفسكي “افتقدنا جهود ثلاثة عناصر هجومية برحيل فرانك ريبيري وآريين روبن وخاميس رودريجيز، وحتى الآن لم نعوضهم بصفقات جديدة.”

Advertisements

تعاقد بايرن ميونخ هذا الصيف حتى الآن فقط، مع لاعب خط الوسط لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني، والمدافع بنغامين بافارد من شتوتغارت، والمهاجم فيات آرب من هامبورغ.

ويرغب بايرن ميونخ في التعاقد مع ساني، وقد يبرم النادي المزيد من الصفقات، قبل نهاية سوق الانتقالات في “البوندسليغا” في الثاني من سبتمبر (أيلول).

وتفتتح منافسات “البوندسليغا” في الموسم الجديد في 16 أغسطس (آب)، ويستهل بايرن مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة هرتا برلين.