فورلان يعتزل كرة القدم

أعلن المهاجم المخضرم دييغو فورلان (40 عاماً)، أحد أهم لاعبي كرة القدم في تاريخ أوروغواي، اعتزاله كرة القدم، وذلك بعدما قضى أكثر من عام دون لعب.

صرح فورلان في مقابلة لصحيفة تيليموندو المحلية: “قررت اعتزال كرة القدم الاحترافية”.

وأكد اللاعب أن القرار لم يكن سهلاً عليه، نظراً لأنه قبل أسابيع قليلة مضت كان يستقبل عروضاً من عدة أندية.

وحظي فورلان بمشوار رياضي رائع، ولعب للعديد من الأندية الكبرى مثل إنديبندينتي الأرجنتيني، بينيارول الأوروغوياني، إنتر البرازيلي، أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.

كما توج فورلان بجائزة الكرة الذهبية لمونديال جنوب أفريقيا 2010، وجائزة البيتشيتشي “أفضل هداف لليغا الإسبانية” موسم 2008-2009، والحذاء الذهبي لـ”يويفا”، وكأس وكالة الأنباء الإسبانية.