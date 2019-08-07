مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة أريكسن واللاعب يقترب من ريال مدريد

تراجع نادى مانشستر يونايتد عن فكرة التعاقد مع النجم الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام الأنجليزى . وأضافت شبكة " سكاى سبورتس " البريطانية بأن نادى مانشستر يونايتد أنسحب من مفاوضات بعد شعورهم برغبة أريكسن فى اللعب لصفوف النادى الملكى ، مع تبقي عام واحد فى عقد اللاعب مع السبيرز، كما أن توتنهام مستعد لبيع أريكسن بعد وجود محادثات مع اللعب لصفوف النادى الملكى ، مع تبقي عام واحد فى عقد اللاعب مع السبيرز، كما أن توتنهام مستعد لبيع أريكسن بعد وجود محادثات مع ريال مدريد وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" بأن زين الدين زيدان المدير الفنى لاريال مدريد يرفض التعاقد مع أريكسن ويسعى لضم بوجبا نجم اليونايتد . أنهى توتنهام مشواره فى الدورى الأنجليزى الموسم الماضى وهو يحتل المركز الرابع برصيد 71 نقطة بينما أنهى مانشستر يونايتد مشواره فى الدورى الأنجليزى وهو يحتل المركز السادس برصيد 66 نقطة .

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