يورجن كلوب: ليفربول ليس في حاجة لبديل محمد صلاح

يرى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن الفريق لا يحتاج لإبرام صفقات جديدة، وسط اقتناعه بتشكيل اللاعبين الذين يمتلكهم ضمن صفوفه.

وأضاف كلوب في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: " لا يجب عليك أن تقوم بالصفقات لمجرد أن الأندية الأخرى تقوم بذلك، هذا ليس أمرًا منطقيًا,

الأمر ليس كذلك، اذا جلست لثانية وفكرت و نظرت إلى التشكيلة التي نمتلكها، هل نحن بحاجة إلى المزيد من اللاعبين؟ ".وتابع كلوب :" سيقول الناس، نعم نحتاج إلى بديل لساديو ماني ومحمد صلاح، لكن هؤلاء اللاعبين موجودون هنا، هل لديك بديل، لاعب مقابل لاعب؟ صفقة كبيرة؟ يعتقد الناس أن اللاعبين المتواجدين في الدول الأخرى و الأندية الأخرى أفضل من اللاعبين الموجودين هنا, لكنهم لا يمتلكون دليل على ذلك، لأن هؤلاء اللاعبين لم يلعبوا هنا من قبل".وأشار: "كان يجب علينا التطور الموسم الماضي ولقد فعلنا ذلك، انه أمر مهم, حيث كنا نتحلى بالصبر في اللحظات العصيبة, وكنا واثقين فيما نقوم به وكل هذه الأمور".