الإسماعيلي يدخل في معسكر مغلق

قرر النادي الإسماعيلي الدخول في معسكر مغلق لمدة عشرة أيام بمدينة السادس من اكتوبر في الفترة من ١٤ وحتي ٢٤ أغسطس الجاري. الجاري. ويقام المعسكر في إطار إستعدادت الدراويش للموسم الجديد بعد تعذر إقامة معسكر خارجي بسبب ضعف المباريات الودية التى عرضتها شركات التسويق فى المعسكر الخارجى للدراويش . المباريات الودية التى عرضتها شركات التسويق فى المعسكر الخارجى للدراويش . وأبرم الإسماعيلي 7 صفقات لدعم صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري، قبل إنطلاق البطولة العربية والبطولات المحلية.

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