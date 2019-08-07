33 مبادرة شبابية في ثاني معسكرات برنامج"ايدك معانا"

استكملت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات معسكر دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا"، المعسكر الثاني ببرنامج دعم المبادرات الشبابية"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من (4-8) اغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، ودمياط"، والتي قدمت 33 مبادرة شبابية.

ناقش المشاركون مخطط الحل، ومنهجية التنفيذ، وكيف يصل المستخدمين للحل، وكيفية إدارة العلاقة معهم، والموارد، وما هي الموارد

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التي يحتاجها للتنفيذ، ومصادر الدخل وما هي المصادر المختلفة للنشر، والشركات ومن تحتاجه للتعاون معه، وهيكل التكاليف، وكيفية بناء وتنفيذ الحل، وما هي القيمة المضافة للمستخدم، والتحدي التصميمي وكيفية حلها، والتعريف بالمستخدم الذي يصمم له، والتأثير المجتمعي، والبدائل المتاحة، وأهداف التنمية المستدامة.

ويعد معسكر بورسعيد، هو المعسكر

الثاني بالبرنامج من اصل خمس معسكرات، بدات بمعسكر القاهرة بالفترة من (21-24) يوليو الماضِي، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية.

والجدير بالذكر أن برنامج "إيدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، وهو برنامج تأهيلي لاحتضان ودعم الجهود التطوعية للشباب أصحاب المبادرات والأفكار الخلاقة والمبتكرة لتطوير، وتحسين المجتمع، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج عدد ١١٠٠مبادرة على مستوى جميع محافظات مصر.