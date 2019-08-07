زميل تريزيجيه يقترب من مجاورته في أستون فيلا

اقترب مباي دياني مهاجم جالطة سراي التركي من الانضمام إلى صفوف نادي أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي جالطة سراي سيوافق على رحيل مهاجمه ديان مقابل 13 مليون يورو، ويستهدف أستون فيلا ضمه من

أجل تعزيز الهجوم لدى الفريق.

وتصدر دياني قائمة هدافي الدوري التركي، برصيد 30 هدفًا في موسم مميز له، مع قاسم باشا في الدور الأول حيث سجل 17 هدفًا معهم، قبل الرحيل لجالطة سراي

في الانتقالات الشتوية الماضية، والتتويج معهم بلقب الدوري.

وزامل ديان، محمود حسن تريزيجيه بقاسم باشا عندما كانا لاعبان ضمن صفوفه الموسم الماضي، وقدما ثنائية قوية للغاية تهديفيًا، وتم اختيارهما كأفضل ثنائي في الدوري التركي و الأكثر تسجيلًا للأهداف، حيث سجل الثنائي 26 هدفًا بواقع 17 هدفًا للسنغالي و ٩ أهداف للمصري تريزيجيه هذا الموسم.