تعرف على رقم قميص هارى ماجواير مع مانشستر يونايتد

أعلن نادى مانشستر يونايتد رقم قميص هارى ماجواير فى الموسم المقبل بعد انضمام اللاعب للشياطين الحمر قادماً من نادى ليستر سيتى مقابل 80 مليونجنيه استرلينى .
ونشر نادى مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هارى ماجوايرهو صاحب القميص رقم 5 مع الفريق فى الموسم الجديد .
من المقرر أن يشارك اللاعب مع مانشستر يونايتد فى المباراة الافتتاحية للدورى الممتاز أمام فريق تشيلسى يوم الأحد على ملعب ترافورد .
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