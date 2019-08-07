شاهد .. رسالة الجماهير لمحمد صلاح قبل الموسم الجديد ورأيها من دعم معهد الأورام

نشر النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي صورة يعلن جاهزيته لخوض منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحرص العديد من الجماهير العربية والمصرية علي تحفيز صلاح قبل انطلاق البطولة، وآخرين يقدمون له الشكر بسبب دعمة لـ معهد الأورام عقب نشره الصورة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقالت مغردة :"حضر نفسك يا محمد ما أقبل بغير حذاء ذهبي ثالث ينضاف للرف وبطولة محلية مع أوروبية متطلبات كثيرة وطماعين بس شنو نسوي اتحملنا".



وقال أحدهم:" ربنا معاك أنت الأفضل إن شاء الله كنت رائع الماتش إللى

وأشاد به الآخر قائلًا :" نجم النجاح نجم كل العرب هو مرعب الملاعب الأوروبية".

وأضاف الآخر :"إنسان مثابر جدًّا مجتهد طموح يستحق المراتب العليا، هو أيضًا النور في آخر النفق للكثير من العرب".

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وألقى فيه شخص آخر شعر قائلًا:"أجمل ما فيك يا أبومكة أنك بابا، يدخل منه الخير لكل مصرى وعربي نافذة ينفذ منها، الضوء جداراً يسند رؤوس المتعبين، دائمًا تحمل معك الخير ولا

وقال الآخر :"أعتقد أن كل فقراء مصر، الذين ينسحقون تحت وطأة الغلاء والمرض، يشكرونك على تبرعك السخي لمعهد الأورام، ويدعون الله أن يكون إلى جانبك دومًا. إن كان الناس قد عولوا عليك في الكرة لمصر، ولم يحدث، فحزنوا، فإن تبرعك هذا أهم، لأن علامته في الكرم والوفاء للمصريين أشد وأقوى. شكرًا يا ابن مصر".

ويستعد ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة نورويتش مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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