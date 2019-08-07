محمد حسن يفوز ببرونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين

توج محمد حسن، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للناشئين المقامة في أوزباكستان بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات وزن +65 كجم . في أوزباكستان بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات وزن +65 كجم . قدم اتحاد التايكوندو برئاسة الكابتن عمرو سليم التهنئة للاعب بالميدالية وتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

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