منتخب مصر للأولمبياد الخاص يهدي ذهبية وكأس الهند للرئيس السيسي

أهدي لاعبو مصر أعضاء منتخب كرة القدم للأولمبياد الخاص الميدالية الذهبية وكأس البطولة التى حصلوا عليها خلال مشاركتهم فى البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم التى أقيمت بمدينة تشيناي بالهند إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى الشعب المصرى العظيم.

وفي نفس السياق أرسل المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي برقية تهنئة للمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ولكل أعضاء البعثة المصرية لتهنئتهم بمناسبة فوز منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم بكأس وذهبية بطولة الأولمبياد

الخاص بالهند بعد أداء متميز بالبطولة والروح التنافسية والرياضية العالية التي ظهرت علي لاعبي المنتخب المصري طوال فترة البطولة.

وأعرب الرئيس الإقليمي عن بالغ الابتهاج والسعادة للإنجاز الباهر الذي حققه المنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم بإحرازه عن جدارة واستحقاق كأس وذهبية بطولة الأولمبياد

الخاص في الهند.

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قال الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري "إن الفرحة في الأولمبياد الخاص المصري ليست فرحة واحدة بل فرحتان، الأولي كانت بتكريم فارسة الأولمبياد الخاص المصري مريم عادل عزب كأحد النماذج الملهمة بالمجتمع المصري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية شهر يوليو السابق، والثانية بحصول منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم علي ذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند خلال أغسطس الجاري.

ويشير الوزير إلي أنها ليست المرة الأولي التي يتقابل فيها لاعبو الأولمبياد الخاص المصري مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكانت البداية من عام ٢٠١٤

برعاية وتشريف سيادته للألعاب الأقليمية الثامنة للأولمبياد الخاص والتي استضافتها القاهرة والثانية بتكريم أعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية في أبريل عام ٢٠١٧ عن إنجازاتهم في الألعاب العالمية الشتوية بالنمسا ٢٠١٧، والثالثة في نوفمبر عام ٢٠١٨ كانت باستقبال وتكريم سيادته لأعضاء فريق كرة القدم الموحدة النسائية للأولمبياد الخاص أصحاب برونزية كأس العالم للأولمبياد الخاص بشيكاغو ومنحهم وسام الدولة في الرياضة

من جانبهما أشار كل من عمرو الطحاوي رئيس البعثة ود.أكرامى الجمال المدير الفنى للفريق إلى أن تحقيق ذهبية وكأس البطولة هو نتاج طبيعي للجهد الكبير والضخم الذي بذلوه لاعبي الفريق من أجل الاستعداد لخوض البطولة من خلال المعسكرات والتدريبات والمباريات الودية التي خاضها الفريق قبل السفر، والجدية التي ظهروا عليها أثناء مباريات البطولة بالرغم من الصعوبات التي تعرضوا لها.

وتعود البعثة يوم الجمعة القادمة إلي القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا علي ميناء القاهرة الجوي بصالة رقم ٢ وصول بعد الإنجاز الذي حققوه وإحرازهم ذهبية وكأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم الهند ٢٠١٩.