رياضة | سقطة مهينة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقطة مهينة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة "جول" الإسبانية أن ريال مدريد الإسباني سحب قميص النجم الويلزي جاريث بيل من المتجر الرسمي للنادي فيما يشير إلى رحيله.

وحرصت القناة على نشر فيديو من داخل المتجر الرسمي لريـال مدريد يظهر عدم وجود قميص جاريث بيل رغم وجود قمصان جميع اللاعبين وكذلك القميص الذي يحمل اسم المدير الفني زين الدين زيدان ورقمه السابق في الفريق 5.

Advertisements

يذكر أن زيدان استبعد بيل من المشاركة مع الفريق في كأس أودي بألمانيا كما استبعده من الفريق المسافر إلى مدينة ليبزيج لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي.