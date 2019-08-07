رياضة | رسميا.. الجبلاية تؤمن عقود المدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الجبلاية تؤمن عقود المدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لجميع فروعه لإخطار الأندية التابعه لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين، ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في ذات الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.