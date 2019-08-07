رياضة | تغيير خطة ريال مدريد بسبب ومركز جديد لـ"هازارد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير خطة ريال مدريد بسبب ومركز جديد لـ"هازارد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني تغيير طريقة اللعب في الموسم الجديد بعد التعاقد مع إدين هازارد.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن زيدان يفكر في تطبيق خطة 3-5-2 للاستفادة بشكل كامل من قدرات هازارد.
وأشارت إلى أنه في طريقة زيدان الجديدة فإن ميليتاو وراموس وفاران هم ثلاثي الدفاع مع مارسيلو وكارفاخال ظهيرين على الأطراف بفكرة الأجنحة الكلاسيكية مع وجود 3 إلى جوارهما هم توني كروس وكاسيميرو وهازارد بمهام هجومية بحتة خلف المهاجمين كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.