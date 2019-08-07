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رياضة | ريال مدريد يفجر مفاجأة لـ"نيمار"

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ينوي نادى ريال مدريد الإسباني التفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

 

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وذكرت شبكة "ESPN" العالمية، أن صعوبة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد قد يدفع النادى الملكى لضم نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يفكر فى دفع قيمة النجم البرازيلى، 222 مليون يورو، خاصة بعدما أنفق خلال الصيف الحالى أكثر من 300 مليون يورو، بجانب تعاقده مع النجم البلجيكي إيدن هازارد من الإنجليزي.

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