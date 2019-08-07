رياضة | ريال مدريد يفجر مفاجأة لـ"نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفجر مفاجأة لـ"نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادى ريال مدريد الإسباني التفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت شبكة "ESPN" العالمية، أن صعوبة ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد قد يدفع النادى الملكى لضم نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يفكر فى دفع قيمة النجم البرازيلى، 222 مليون يورو، خاصة بعدما أنفق خلال الصيف الحالى أكثر من 300 مليون يورو، بجانب تعاقده مع النجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي الإنجليزي.