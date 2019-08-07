رياضة | سان جيرمان يطلب"ثلاثي" برشلونة لبيع "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يطلب"ثلاثي" برشلونة لبيع "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد باريس سان جيرمان الفرنسي شروطه من أجل بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب راديو كاتالونيا إلى أن باريس سان جيرمان طلب كل من راكيتيتش وأومتيتي وعثمان ديمبلي بالإضافة إلى مبلغ من المال للموافقة على التخلي عن نيمار.

يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف البارسا في صيف موسم 2017، بعد كسر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.