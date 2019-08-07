رياضة | ضحية جديدة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحية جديدة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، لكثرة اللاعبين في خط وسط الفريق الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو‏ إلى إن النادي سوف يستمع لعروض فيدال، حيث لديه مهتمين في إيطاليا، لكن الى الان لم يصل اي عرض الى مكاتب الكامب نو من أجل التشيلي.

يذكر أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قد رفض في الأيام الماضية رحيل فيدال، وأعلن تمسكه باللاعب وأنه سيكون من ركائز الفريق في الموسم المقبل.