رياضة | توتنهام يقتحم السباق على برونو فيرنانديز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يقتحم السباق على برونو فيرنانديز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في التعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة الديلي ميل إلى أن سبورتنج لشبونة رفض عرض توتنهام للتعاقد مع برونو فرنانديز مقابل 65 مليون يورو، ومازال يتمسك بمبلغ 70 مليون يورو.