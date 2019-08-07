رياضة | أحمد موسى يقترب من الرحيل عن النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد موسى يقترب من الرحيل عن النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة نادي النصر السعودي عرضًا رسميًا من أجل التنازل عن خدمات النيجيري أحمد موسى وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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قال إعلامي تركي يدعى "Ahmet Konanç" إن نادي فناربخشة التركي قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات "أحمد موسى" خلال الصيف الحالي، مؤكدًا بأن النصر وفناربخشة قد أتفقوا على شروط الصفقة، ولكن يتبقى فقط موافقة اللاعب على الشروط الشخصية مع النادي التركي.

وكتب "Konanç" تغريدة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال فيها بأن أحمد موسى قد أصبح قريب للغاية من مغادرة نادي النصر، ومن المتوقع بأن يتم إغلاق الصفقة خلال الساعات المقبلة.