رياضة | مفاجأة لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي النار على الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني.

ووصف سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" زيدان بـ"الشخص غير العقلاني" بسبب إعلانه رغبة بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد في الانتقال لفريق ريال مدريد.

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وأوضح سولسكاير أن زيدان يحاول التشويش على تفكير بوجبا وتحريضه من أجل التمرد على المان يونايتد، لإجبار الإدارة على بيعه للفريق الملكي.

ووفقًا للصحيفة أكد سولسكاير أن بول بوجبا سيكون متاحًا لمباراة تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وهو ما يعني عدم انتقاله إلى ريال مدريد.