رياضة | مدرب مانشستر يونايتد يهين زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مانشستر يونايتد يهين زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني.

ووصف سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" زيدان بـ"الشخص غير العقلاني" بسبب إعلانه رغبة بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد في الانتقال لفريق ريال مدريد.

وأوضح سولسكاير أن زيدان يحاول التشويش على تفكير بوجبا وتحريضه من أجل التمرد على المان يونايتد، لإجبار الإدارة على بيعه للفريق الملكي.

ووفقًا للصحيفة أكد سولسكاير أن بول بوجبا سيكون متاحًا لمباراة تشيلسي، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.