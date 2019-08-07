شكرا لقرائتكم سموحة يمدد عقد حسام حسن موسمين لمنع انتقاله للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مد مسئولو نادى سموحة، فترة التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسميين المتبقيان له مع الفريق، ليصبح مرتبط بعقد سارى مع الفريق السكندرى لمدة 4 سنوات مقبلة، ينتهى 2023 .

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وجاء تمديد عقد حسام حسن مع سموحة، خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع فرج عامر رئيس النادى، وإبراهيم حسن مدير الكرة، فى وجود وكلاء أعماله ميدو حزين وسيد مرعى، الذان ساهموا فى إقناع اللاعب بالتمديد، وذلك بعد مفاوضات جادة من الأهلي مع اللاعب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقطع سموحة الطريق على المارد الأحمر ويمدد عقد اللاعب لمدة 4 سنوات مقبلة.