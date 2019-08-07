شكرا لقرائتكم ظهير الزمالك الأسبق فى طريقه للإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد ناصف، ظهير أيسر الزمالك الأسبق، من الانتقال لصفوف الإسماعيلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبدى النادي الإسماعيلي، رغبة فى التعاقد مع محمد ناصف، وتم مخاطبة نادي الاتحاد السكندري، للحصول على خدمات اللاعب والاتفاق على المقابل المادي المطلوب من جانب مسئولي زعيم الثغر لحسم الصفقة.

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وتشهد الساعات المقبلة، حسم صفقة انتقال محمد ناصف بشكل رسمي للنادي الإسماعيلي، بعد ترحيب نادي الاتحاد السكندري بإتمام التعاقد، وسيتم الاتفاق على كافة الأمور خلال ساعات ثم الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة.

كان الإسماعيلي يسعى لضم بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك بعد خروجه من حسابات الفريق الأبيض، بالموسم الجديد واستبعاده من القائمة الأفريقية، لكن لاعب القلعة البيضاء، يفضل الانتقال لصفوف النادي المصري بالموسم القادم.