شكرا لقرائتكم ظهير أيسر الزمالك يوقع للمصري رسميا الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوقع بهاء مجدي، ظهير أيسر فريق الزمالك، عقود انتقاله لصفوف النادي المصري، بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن بهاء مجدي، سيعقد جلسة مع مسئولي النادي المصري الليلة، لتوقيع عقود انتقاله للفريق البورسعيدي بالموسم الكروي الجديد.

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ويأتي انتقال بهاء مجدي، لصفوف المصري، بمباركة وموافقة نادي الزمالك، فى ظل خروج اللاعب من الحسابات الفنية نهائيا، وعدم قيده بالقائمة الأفريقية للموسم الجديد، عقب التعاقد مع محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي، لقيادة الجبهة اليسرى بجانب عبد الله جمعة فى الموسم القادم.

وفضل بهاء مجدي، الانتقال لصفوف المصري، رغم تلقيه عرضا للعودة لصفوف الإسماعيلي، مرة أخرى بالموسم الجديد، حيث فضل اللاعب خوض تجربة جديدة بخلاف رغبته فى اللعب تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدي.