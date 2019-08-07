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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجرى تحقيقاً مع 9 حكام لهجومهم على لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرت اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، برئاسة المستشار حسين حلمي، اليوم الأربعاء، تحقيقاً مع 9 حكام وهم أسامة إسماعيل وجلال أحمد وعدى إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق وأحمد مقبل ومحمد ربيع، بسبب هجومهم علي مسئولي لجنة الحكام على السوشيال ميديا .
كان اتحاد قرر صرف مليونى جنيه للحكام، عبارة عن المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب الذين أداروا مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه الثلاثة هذا الموسم قبل أجازة عيد الأضحى المبارك .
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