شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجرى تحقيقاً مع 9 حكام لهجومهم على لجنة الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرت اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، برئاسة المستشار حسين حلمي، اليوم الأربعاء، تحقيقاً مع 9 حكام وهم أسامة إسماعيل وجلال أحمد وعدى إبراهيم وسيد البطل وإكرامي سالم ومحمد صابر ومحمد طارق وأحمد مقبل ومحمد ربيع، بسبب هجومهم علي مسئولي لجنة الحكام على السوشيال ميديا .

وكان اتحاد الكرة أحال 9 حكام للتحقيق بعد هجومهم علي مسئولي اللجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رغم قرار اللجنة بعدم تعامل الحكام مع وسائل التواصل وتحديدا ما يتعلق بأمور اللجنة .

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كان اتحاد قرر صرف مليونى جنيه للحكام، عبارة عن المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب الذين أداروا مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه الثلاثة هذا الموسم قبل أجازة عيد الأضحى المبارك .