- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تفاصيل انتقال مهاجم الأهلي السابق لأسوان .. عبد العاطي كلمة السر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، كواليس انتقال أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي السابق، لصفوف نادي أسوان خلال الموسم الكروي الجديد.
وصعد فريق أسوان للدوري المصري الممتاز، الموسم المقبل، ويسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات لذا تقرر التعاقد مع أحمد عبد الظاهر عقب رحيله عن فريق حرس الحدود الذى تواجد ضمن صفوفه بالموسم الماضي.
ووقع أحمد عبد الظاهر لفريق أسوان لمدة موسم واحد فقط، حيث فضل اللاعب عدم توقيع عقد طويل، لحين وضوح الرؤية بالموسم المقبل، ومعرفة مدى تأقله مع الفريق من عدمه.
وقام مجدي عبد العاطي المدير الفنى لأسوان بدور البطولة فى حسم صفقة أحمد عبد الظاهر، حيث نجح فى إقناع مهاجم الأهلي السابق، بإرتداء قميص ممثل الصعيد بالدوري الممتاز الموسم المقبل، فى ظل الصداقة القوية بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل انتقال مهاجم الأهلي السابق لأسوان .. عبد العاطي كلمة السر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.