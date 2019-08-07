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شكرا لقرائتكم رسميا .. إعارة نجل أسطورة الزمالك لسموحة لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادي الزمالك، بشكل رسمي، على إعارة سيف فاروق نجل فاروق جعفر أسطورة القلعة البيضاء السابق، لصفوف نادي سموحة لمدة موسم.
وقرر مسئولو الزمالك، إعارة سيف فاروق جعفر، ليحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع فريق سموحة خلال مباريات الموسم الجديد، فى ظل صعوبة مشاركته مع القلعة البيضاء، لكثرة اللاعبين فى مركزه.
وقام ناديي الزمالك وسموحة بتوقيع العقد الثلاثى الخاص بإعارة سيف فاروق جعفر لصفوف النادي السكندري، ليصبح لاعبا بشكل رسمي بقائمة الفريق الأزرق بالموسم الجديد، على أن يعود للقلعة البيضاء عقب انتهاء الإعارة.
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