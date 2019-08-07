شكرا لقرائتكم رئيس بعثة ناشئي اليد يكشف عن زى منتخب مصر أمام فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة الناشئين فى كأس العالم المقام فى مقدونيا، أن منتخب مصر سيخوض مباراته أمام فرنسا، اليوم الأربعاء، فى الرابعة والنصف عصراً، مرتدياً القميص الأحمر و الشورت الأسود.
ويقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان، حيث تضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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