شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي السابق ينتقل رسميا لصفوف الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادي الإسماعيلي، إجراءات التعاقد مع محمد حمدي زكي مهاجم سموحة الحالي، والأهلي السابق، بعد سداد القيمة المادية الخاصة بالصفقة للنادي السكندري. Advertisements ويتوجه وفد من النادي الإسماعيلي لمقر سموحة بالوقت الحالي، لسداد قيمة صفقة محمد حمدي زكي ليصبح لاعبا بشكل رسمي فى صفوف قلعة الدراويش خلال الموسم الكروي الجديد. وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة بين ناديي الإسماعيلي وسموحة لحسم صفقة محمد حمدي زكي أسفرت عن موافقة النادي السكندري على انتقال اللاعب لقلعة الدراويش بالموسم الجديد.

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