شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر منتخب الشباب بإلغاء وديتي السودان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى اتحاد الكرة وديتي منتخب الشباب، أمام السودان الذين كان من المقرر اقامتهما خلال المعسكر المقبل للفراعنة الصغار في الفترة من 15 حتي 24 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تلقي اتحاد الكرة خطابا من نظيره السوداني بالاعتذار عّن الحضور إلي مصر في الموعد المتفق عليه مما أدي لالغاء المباراتين .

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات الأفريقية المقرر انطلاقها فى شهر مايو من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب طوكيو 2020.