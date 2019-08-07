شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر منتخب الشباب بإلغاء وديتي السودان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات الأفريقية المقرر انطلاقها فى شهر مايو من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التى تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب طوكيو 2020.
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