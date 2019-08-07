محمد حسن يحصد لمصر أول ميدالية برونزية فى بطولة العالم للتايكوندو...

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جدة - عمرو شويل حصد محمد حسن لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو للناشئين، اليوم الأربعاء، ميدالية برونزية ببطوله العالم للتايكوندو للناشئين في وزن فوق 65، ليفتتح اللاعب رصيد مصر من الميداليات في البطولة، التي انطلقت اليوم في أوزبكستان وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.
ويترأس بعثة مصر في البطولة، محمد منير، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ونائب رئيس اللجنة الفنية، ويقود البعثة فنياً محمود عبد الجواد، ومحمود خليل، ومصطفي ذكي، وأحمد حسن، ويمثل مصر في البطولة 10 لاعبين و10 لاعبات.
وضمت قائمة اللاعبين كلا من :
أحمد علي وزن 33 كجم
خالد المهدي وزن 37 كجم
كريم وائل وزن 41 كجم
يوسف هيثم وزن 45 كجم
محمد أسامة وزن 49 كجم
أحمد خالد وزن 53 كجم
عبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم
محمود عادل وزن 61 كجم
أحمد يحيي وزن 65 كجم
محمد حسن وزن فوق 65 كجم
وضمت قائمة اللاعبات كلا من :
جني أحمد وزن 29 كجم
حور محمد وزن 33كجم
أسماء مشالي وزن 37 كجم
جني طارق وزن 41 كجم
ليلي شريف وزن 44 كجم
هنا محمد وزن 47 كجم
حنين أحمد وزن 51 كجم
زينب محمد وزن 55 كجم
فريدة أحمد وزن 59 كجم
جني وليد وزن فوق 59 كجم
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