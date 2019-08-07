شكرا لقرائتكم محمد حسن يحصد لمصر أول ميدالية برونزية فى بطولة العالم للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد محمد حسن لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو للناشئين، اليوم الأربعاء، ميدالية برونزية ببطوله العالم للتايكوندو للناشئين في وزن فوق 65، ليفتتح اللاعب رصيد مصر من الميداليات في البطولة، التي انطلقت اليوم في أوزبكستان وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

ويترأس بعثة مصر في البطولة، محمد منير، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ونائب رئيس اللجنة الفنية، ويقود البعثة فنياً محمود عبد الجواد، ومحمود خليل، ومصطفي ذكي، وأحمد حسن، ويمثل مصر في البطولة 10 لاعبين و10 لاعبات.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من :

أحمد علي وزن 33 كجم

خالد المهدي وزن 37 كجم

كريم وائل وزن 41 كجم

يوسف هيثم وزن 45 كجم

محمد أسامة وزن 49 كجم

أحمد خالد وزن 53 كجم

عبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم

محمود عادل وزن 61 كجم

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أحمد يحيي وزن 65 كجم

محمد حسن وزن فوق 65 كجم

وضمت قائمة اللاعبات كلا من :

جني أحمد وزن 29 كجم

حور محمد وزن 33كجم

أسماء مشالي وزن 37 كجم

جني طارق وزن 41 كجم

ليلي شريف وزن 44 كجم

هنا محمد وزن 47 كجم

حنين أحمد وزن 51 كجم

زينب محمد وزن 55 كجم

فريدة أحمد وزن 59 كجم

جني وليد وزن فوق 59 كجم