ارهاق كيريوس يقصيه مبكرا من دورة مونتريال

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بعد يومين من تتويجه بدورة واشنطن الاميركية، ودع الاسترالي المشاغب نيك كيريوس باكرا من الدور الاول لكأس رودجرز في مدينة مونتريال الكندية، سادسة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بخسارته الثلاثاء امام البريطاني كايل ادموند 3-6 و4-6.

لم ينجح كيريوس في تكرار مستوياته الاخيرة في مباراة عكرها التأجل لمدة تسعين دقيقة بسبب هطول الامطار، وقال بعد خسارته المباراة التي استمرت 67 دقيقة "أنا مرهق قليلا... لعب كايل جيدا، ارسل جيدا، ولم يمنحني اي ايقاع في المباراة".

ومع افتتاح الاسباني رافايل نادال المصنف اول مشواره الاربعاء امام البريطاني دانيال ايفانز، تأهل الالماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثا وحامل لقب 2017 الى الدور الثالث بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 7-6 (7-4) و6-4.

قال زفيريف "لدي ذكريات رائعة هنا قبل سنتين، ولم اخسر في مونتريال. آمل في بقاء الامور على هذا النحو".

وكان كيريوس الذي تعرض لانتقادات لعدم ثبات مستواه ، يأمل في تكرار ما حققه في واشنطن قبل ايام "كان بمثابة التحدي اليوم، تطلعت قدر الامكان للعب، لكني خسرت أمام اللاعب الافضل".

بدوره، قال الفائز الذي يلتقي الروسي دانييل ميدفيديف في الدور الثاني "هو لاعب مخادع. كنت اراقب ارسالاته المنخفضة وأوهمني في احدى المرات".

تابع اللاعب الذي ضرب 35 كرة فائزة مقابل 14 للاسترالي "لا يمكنك توقع ما سيفعله. ركزت فقط على لعبي ومباراتي".

وعاد كيريوس الى لائحة المصنفين الثلاثين الاوائل في العالم للمرة الاولى منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بعد اسبوع صلب في العاصمة الاميركية.

- الياسيم واثق -

وكان كيريوس الاسترالي الثالث يودع البطولة، بعد اليكس دي مينور الذي اقصي امام البريطاني ايفانز 6-4 و7-6 (8-6)، وجوردان تومسون امام الاميركي جون ايسنر الثاني عشر 3-6 و6-3 و7-6 (8-6).

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وفي معركة كندية، فاز الشاب فيلكس اوجييه الياسيم بصعوبة على فاسيك بوسبيسيل 6-2 و6-7 (3-7) و7-6 (7-3).

ودامت المباراة اكثر من ساعتين ونصف الساعة، ليتأهل الشاب البالغ 18 عاما لملاقاة كندي آخر هو النجم ميلوش راونيتش المصنف 17.

قال الياسيم المصنف 21 عالميا الذي اصبح قبل ثلاثة اشهر اول لاعب يدخل لائحة الـ25 الاوائل عالميا منذ الاسترالي ليتون هويت في 1999 "أنا سعيد للفوز، كانت الخسارة ستكون صعبة".

تابع "كانت هناك عدة مواقف صعبة اليوم لكن تمكنت من التعامل معها بشكل جيد".

وكان راونيتش فاز على الياسيم في اذار/مارس 2018 على ارض صلبة في انديان ويلز. تابع الياسيم "سنة ونصف تبدو لي بعيدة. تغيرت كثيرا من الناحية الجسدية. ذهنيا ايضا".

أضاف "بالطبع باتت لدي ثقة الفوز على لاعبين من هذا المستوى. لا ادخل الملاعب الكبرى متوترا.. فلنرى ماذا ساحقق، بالتأكيد أصبحت لاعبا مختلفا الان".

وصمد الكروراتي مارين تشيليتش أمام 19 ارسالا ساحقا "ايس" ضربها الاميركي برادلي كلان المتأهل من التصفيات قبل ان يفوز عليه 6-3 و7-6 (9-7).

ويعاني المصنف الرابع عشر هذا الموسم خصوصا بسبب الاصابة. ويأمل في العودة الى مستوياته على الملاعب الاميركية حيث توج بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2014.

ويستعد اللاعبون لدورة سينسيناتي الأميركية في نهاية الأسبوع الحالي، والتي تعد بمثابة آخر دورة بارزة قبل بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في 26 آب/أغسطس.

وصنف حامل اللقب نادال أول في سادسة دورات الماسترز للألف نقطة للموسم، علما بأن الدورة الكندية (التي تعرف باسم "كأس رودجرز") تقام بالتواتر بين تورونتو ومونتريال. ويغيب عن نسخة العام الحالي المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش والثالث السويسري روجيه فيدرر.