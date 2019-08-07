يلا شوت ريال مدريد وريد بول النمساوي اليوم الأربعاء كورة ستار ريال مدريد اليوم بث مباشر

يخوض نادي ريال مدريد مباراة ودية مساء اليوم الأربعاء أمام ريد بول سالزبورج النمساوي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019/2020 وكانت المباراة الأخيرة للنادي الإسباني أمام فناربخشة في بطولة كأس أودي الودية بألمانيا، وانتهت بفوز الملكي بنتيجة 5-3.

بينما فاز سالزبورج في آخر مبارياته ببطولة الدوري بجولته الثانية بنتيجة 4-1 يوم الأحد الماضي أمام ماترسبرج بعد الخسارة وديًا أمام تشيلسي بنتيجة 3-5.

تعرف على قائمة ريال مدريد لمباراة اليوم الودية

موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج اليوم تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “ريد بول أرينا” بمدينة سالزبورج النمساوية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج اليوم تبث المباراة على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية على القمرين “نايل سات” و”سهيل سات” من خلال شاشتها bein Sports HD1.

معلق مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج اليوم

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أسندت الشبكة التلفزيونية الشهيرة تعليق مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج للمعلق القطري “خالد الحدي”.

قائمة ريال مدريد اليوم

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، دي لا فونتي.

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس، هازارد

ريال مدريد وريد بول سالزبورج بث مباشر , مباراة ودية استعدادت ريال مدريد للموسم 2019-2020 , سنكون علي موعد اليوم مع مباراة ودية قوية تلك التي ستجمع بين ريال مدريد الاسباني وريد بول سالزبورج النمساوي في لقاء سيقام علي ملعب الاخير في اطار استعدادات الفريق الملكي للموسم الكروي الجديد.