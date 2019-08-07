شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التايب للاعبي الهلال: الإياب سيكون أصعب والان مع التفاصيل
وحذر التايب اللاعبين من الاطمئنان إلى نتيجة المباراة، ملمحا إلى أن الأمور لم تنته وأن تأهل الفريق لدور الثمانية لم يحسم بعد.وكتب التايب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "مبروك الفوز جماهير الزعيم، باقي الشوط الثاني فى الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم".
ويحل الأهلي ضيفا على الهلال في مباراة الإياب التي ستقام على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض، يوم الثلاثاء المقبل 13 أغسطس/ آب الجاري.
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