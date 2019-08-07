شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يوقف مفاوضاته مع «إريكسن» لرغبة اللاعب في الانتقال لريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاوضاته مع نجم وسط نادي توتنهام، كريستيان إريكسن، بسبب رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريـال مدريد الإسباني.

وحسب «سكاي سبورتس» فإن شعور مانشستر يونايتد برغبة النجم الدنماركي في الرحيل إلى النادي الملكي الإسباني جعله يتوقف عن محاولاته لإقناعه بالذهاب إلى أولد ترافورد.

وارتبط اسم «إريكسن» منذ فترة طويلة بريـال مدريد، إلا أن تقارير أشارت إلى عدم رغبة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع اللاعب، إذ يعطي الأولوية لمواطنه بول بوجبا، نجم اليونايتد.

ويدخل الدنماركي في عامه الأخير من عقده مع السبيرز، ليحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير القادم على ان ينتقل إليه مجانًا في صيف 2020.