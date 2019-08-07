شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إيطالي: إنتر ميلان يتقدم بعرض جديد لضم لوكاكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» الرياضي الإيطالي، أن نادي «إنتر ميلان» الإيطالي تقدم بعرض جديد لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بعد رفض العروض السابقة من قبل «مانشستر يونايتد»، وذلك من أجل تدعيم صفوفه بمهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

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وأضاف الموقع أن النيراتزوري قدم عرضا بحوالي 75 مليون يورو، ليقترب أكثر من القيمة المحددة من قبل النادي الإنجليزي، الذي يرغب في الحصول على 83 مليونا للسماح برحيل البلجيكي.

ويبحث إنتر عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعدما خرج ماورو إيكاردي من حسابات النادي، في ظل أزماته الأخيرة مع الإدارة.

وواجه إنتر منافسة شرسة مع يوفنتوس، حيث حاول البيانكونيري التعاقد مع لوكاكو في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها ديبالا إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع النادي الأحمر نظرا للمطالب المبالغ فيها من قبل ديبالا.