شكرا لقرائتكم تشيلي تعلن استمرار لاسارتي مع الأهلي .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم كثرة الحديث، داخل الشارع الكروي المصري عموما والأهلاوي خصوصا، عن اقتراب رحيل الأورجواياني لاسارتي عن تدريب النادي الأهلي، خلال الموسم الكروي الجديد، لكن يبدو أن الأمور لها نظرة مختلفة تماما فى تشيلي، بعد تصريحات سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، بخصوص إمكانية تولي لاسارتي تدريب الفريق ومصيره مع النادي الأهلي.

Advertisements

وقال فارجاس فى تصريحات لشبكة "فوكس سبورت" التشيلية، أن ناديه وضع لاسارتي ضمن قائمة المرشحين لتولي المسئولية الفنية للفريق الكروي، معترفا فى الوقت نفسه بصعوبة حدوث ذلك نظرا، لاستمرار المدرب الأورجوايانى مع النادي الأهلي وصعوبة رحيله فى الفترة القادمة.

وأصبح لاسارتي حديث الصحف والمواقع فى تشيلي خلال الساعات الماضية، بعد وضعه على رأس قائمة المرشحين لتدريب فريق يونيفرسيداد دي تشيلي، الذى تولي تدريبه من قبل عام 2015 وقاده لتحقيق الدوري المحلي والكأس والسوبر، ويرى مسئولو النادي فى مدرب الأهلي المنقذ الأفضل من شبح الهبوط بعد التواجد في المركز الـ 15 وقبل الأخير فى الدوري بعدما حصد 14 نقطة فقط خلال 16 مباراة وبينه وبين صاحب المركز الأخير نقطة وحيدة.