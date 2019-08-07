شكرا لقرائتكم أسوان يتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو أسوان مع أحمد عبد الظاهر، مهاجم الأهلى وحرس الحدود السابق، فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم زهرة الجنوب بمهاجم خبرة.

وأبرم مجلس إدارة أسوان العديد من الصفقات السوبر أخرها التعاقد مع شهاب الدين أحمد، مدافع وسط الأهلى العائد من رحلة احتراف بالدورى السعودى .

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وتضم قائمة اللاعبين الجدد لنادى أسوان كلاً من فى مركز حراسة المرمى عصام سعد من اتحاد الشرطة لمدة موسمين، ومحمود الزنفلى إعارة موسم من طلائع الجيش، وفى الدفاع معاذ الحناوى طلائع الجيش موسمين، ومصطفى عبد الوهاب من المقاصة موسمين، ومحمد جبر من المصرى موسمين، وباسم عيد من الاتحاد السكندرى موسمين، وأحمد جابر نيستا من الجونة موسمين، وسامح شوشة من بتروجت موسمين .

وفى خط الوسط تم ضم محمد محسن وحامد فيصل من غزل المحلة موسمين، ومهاب سعيد من وادى دجلة موسم، ومحمد رزق من الجونه إعارة موسم واحد، وضم كريم مانش صانع ألعاب الاتحاد السكندرى موسمين، وأيمن الغباشى صانع ألعاب نجوم المستقبل إعارة موسم واحد، وأحمد عمران من الجونة لمدة موسمين ، وفى الجبهة اليسرى أحمد شديد قناوى من طلائع الجيش موسم واحد، وأحمد حمودة من بتروجت موسمين، وفى الجبهة اليمنى سليم عبد الخالق من نجوم المستقبل موسمين، ومؤمن عاطف من وادى دجلة موسمين.