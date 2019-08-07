شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يمنح لاعبيه إجازة 4 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة سيرجيو فارياس منح لاعبى فريقه أجازة أربعة أيام بمناسبة عيد الاضحى المبارك على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد . طلائع الجيش Advertisements وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس، ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد، فيما تعاقد مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب، ومحمود سامى من سموحة، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى، بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل . واختتم طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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