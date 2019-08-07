شكرا لقرائتكم الأهلي يجبر "كوليبالي " على الركوع أمام المارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث محامي كوليبالي مؤخراً مع المحامي السويسري مونتينيري الذى كلّفه الأهلي بمتابعة القضية لدى الفيفا والمحكمة الرياضية وعرض الأول على الأخير دفع جزء من الغرامة مؤكداً إن اللاعب يرغب في دفع جزء من الغرامة "كمقدم" على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على أربعة سنوات على أن يصل المبلغ الذي سيتم تسديده في النهاية لـ25 % تقريباً من قمية الغرامة الإجمالية.
وقال مصدر أن محامي الاهلي اشترط أن يتعهّد نادي النجم الساحلي التونسي الذى أنتقل له كوليبالي قبل عدة أشهر بأن يدفع المبلغ الذى يتفق عليه الاهلي واللاعب حال إخلال الأخير بدفع هذا المبلغ لكن النجم الساحلي رفض هذا الاقتراح.
وأوضح المصدر أن مونتينيري أبلغ مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي عضو المجلس الذى تم تكليفه بمتابعة هذا الملف مع المحامي السويسري بإقتراح محامي كوليبالي لكن تم رفض هذا العرض تماماً من إدارة الاهلي لعدم وجود ضمانات حقيقة تُعيد للنادي حقوقه خاصة وأن النجم الساحلي رفض أن يكون "ضامناً" للمهاجم الإيفواري في هذه الأزمة.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منح كوليبالي مهلة أخيرة لسداد الغرامة وإذا لم يسددها فسيتم إيقافه نهائيًا، أو سيتم توقيع عقوبات مغلظة جديدة عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يجبر "كوليبالي " على الركوع أمام المارد الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.