اخبار الرياضه

الأهلي يجبر "كوليبالي " على الركوع أمام المارد الأحمر...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي يجبر "كوليبالي " على الركوع أمام المارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، المقترح الذى تقدم به الأيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق "الهارب"، والذى يتضمن دفع جزء من الغرامة المُستحقة عليه مقابل التصالح مع النادي وانتهاء النزاع بين الطرفين، وذلك بعد حصول الأهلي على حكم من المحكمة الدولية بتغريمه مليون و400 ألف دولار بعدما هرب اللاعب من الأهلي سراً قبل أكثر من عامين وتحديداً في مايو 2017.

 

وتحدث محامي كوليبالي مؤخراً مع المحامي السويسري مونتينيري الذى كلّفه الأهلي بمتابعة القضية لدى الفيفا والمحكمة الرياضية وعرض الأول على الأخير دفع جزء من الغرامة  مؤكداً إن اللاعب يرغب في دفع جزء من الغرامة "كمقدم"  على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على أربعة سنوات على أن يصل المبلغ الذي سيتم تسديده في النهاية لـ25 % تقريباً من قمية الغرامة الإجمالية.

 

وقال مصدر أن محامي الاهلي اشترط أن يتعهّد نادي النجم الساحلي التونسي الذى أنتقل له كوليبالي قبل عدة أشهر بأن يدفع المبلغ الذى يتفق عليه الاهلي واللاعب حال إخلال الأخير بدفع هذا المبلغ لكن النجم الساحلي رفض هذا الاقتراح.

Advertisements

 

وأوضح المصدر أن مونتينيري أبلغ مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي عضو المجلس الذى تم تكليفه بمتابعة هذا الملف مع المحامي السويسري بإقتراح محامي كوليبالي لكن تم رفض هذا العرض تماماً من إدارة الاهلي لعدم وجود ضمانات حقيقة تُعيد للنادي حقوقه خاصة وأن النجم الساحلي رفض أن يكون "ضامناً" للمهاجم الإيفواري في هذه الأزمة.

 

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منح كوليبالي مهلة أخيرة لسداد الغرامة وإذا لم يسددها فسيتم إيقافه نهائيًا، أو سيتم توقيع عقوبات مغلظة جديدة عليه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يجبر "كوليبالي " على الركوع أمام المارد الأحمر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا