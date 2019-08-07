شكرا لقرائتكم الأهلي يجبر "كوليبالي " على الركوع أمام المارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، المقترح الذى تقدم به الأيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق "الهارب"، والذى يتضمن دفع جزء من الغرامة المُستحقة عليه مقابل التصالح مع النادي وانتهاء النزاع بين الطرفين، وذلك بعد حصول الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريمه مليون و400 ألف دولار بعدما هرب اللاعب من الأهلي سراً قبل أكثر من عامين وتحديداً في مايو 2017.

وتحدث محامي كوليبالي مؤخراً مع المحامي السويسري مونتينيري الذى كلّفه الأهلي بمتابعة القضية لدى الفيفا والمحكمة الرياضية وعرض الأول على الأخير دفع جزء من الغرامة مؤكداً إن اللاعب يرغب في دفع جزء من الغرامة "كمقدم" على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على أربعة سنوات على أن يصل المبلغ الذي سيتم تسديده في النهاية لـ25 % تقريباً من قمية الغرامة الإجمالية.

وقال مصدر أن محامي الاهلي اشترط أن يتعهّد نادي النجم الساحلي التونسي الذى أنتقل له كوليبالي قبل عدة أشهر بأن يدفع المبلغ الذى يتفق عليه الاهلي واللاعب حال إخلال الأخير بدفع هذا المبلغ لكن النجم الساحلي رفض هذا الاقتراح.

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وأوضح المصدر أن مونتينيري أبلغ مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي عضو المجلس الذى تم تكليفه بمتابعة هذا الملف مع المحامي السويسري بإقتراح محامي كوليبالي لكن تم رفض هذا العرض تماماً من إدارة الاهلي لعدم وجود ضمانات حقيقة تُعيد للنادي حقوقه خاصة وأن النجم الساحلي رفض أن يكون "ضامناً" للمهاجم الإيفواري في هذه الأزمة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منح كوليبالي مهلة أخيرة لسداد الغرامة وإذا لم يسددها فسيتم إيقافه نهائيًا، أو سيتم توقيع عقوبات مغلظة جديدة عليه".