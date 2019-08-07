شكرا لقرائتكم الزمالك عن ضم مؤمن زكريا : بعد الخيانة مستحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، صعوبة التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حال رحيله عن القلعة الحمراء بشكل مجاني.



مؤمن زكريا مع الزمالك

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قال المصدر الزملكاوى، أن مساءلة التعاقد مع مؤمن زكريا مستحيلة، بسبب الموقف السابق للاعب مع النادي الأبيض، بعدما فضل الانتقال للنادي الأهلي، رغم تواجده فى صفوف الزمالك وقتها وهو بمثابة الخيانة.



مؤمن زكريا مع الأهلي

أضاف المصدر، أنه فى حالة استغناء النادي الأهلي عن مؤمن زكريا، لن يكون ضمن حسابات نادي الزمالك، مهما حدث، بسبب موقفه السابق مع النادي، بخلاف التعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة فى نفس مركزه وهم لاعبين مميزين للغاية.