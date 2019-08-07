شكرا لقرائتكم أبو جبل يحرج طارق يحيي قبل مواجهة ديكاداها بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، بمستوى مميز خلال التدريبات الجماعية وكذلك المباراة الودية التى خاضها الفريق الأبيض أمس الثلاثاء أمام المتحدة، مما دفع الجهاز الفنى للعودة فى التفكير ما بين الدفع بمحمد عواد أم محمد أبو جبل فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بترو سبورت، فى ذهاب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا .

ويواجه محمد عواد منافسة قوية مع جابسكي من أجل حراسة عرين، على الرغم من استقرار طارق يحيى المدير الفنى للزمالك على اسناد مهمة حراسة المرمى فى لقاء بطل الصومال لمحمد عواد، إلا أن أبو جبل ظهر بمستوى مميز وضع الجهاز الفنى فى حيرة.

وكان مصدر بالزمالك كشف عن ترتيب الحراس داخل القلعة البيضاء، حيث جاء محمد عواد فى الترتيب الأول ثم محمد أبو جبل، ويليه محمد صبحى الحارس الثالث .