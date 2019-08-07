شكرا لقرائتكم أبو جبل يحرج طارق يحيي قبل مواجهة ديكاداها بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه محمد عواد منافسة قوية مع جابسكي من أجل حراسة عرين، على الرغم من استقرار طارق يحيى المدير الفنى للزمالك على اسناد مهمة حراسة المرمى فى لقاء بطل الصومال لمحمد عواد، إلا أن أبو جبل ظهر بمستوى مميز وضع الجهاز الفنى فى حيرة.
وكان مصدر بالزمالك كشف عن ترتيب الحراس داخل القلعة البيضاء، حيث جاء محمد عواد فى الترتيب الأول ثم محمد أبو جبل، ويليه محمد صبحى الحارس الثالث .
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