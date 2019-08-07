شكرا لقرائتكم بتروجت يفسخ تعاقد مهاجمه الفرنسي بعد الهبوط للمظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي بتروجت، فسخ التعاقد مع الفرنسى كريس جادى، مهاجم الفريق، بالتراضى بعد 6 شهور قضاها مع الفريق لم ينل فيهم ثقة الجهاز الفنى بقيادة محمد عودة الذى فضل رحيل اللاعب وعدم الإستعانة بخدماته فى الموسم المقبل .

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وهبط بتروجت للقسم الثانى بعدما احتل المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة الموسم المنصرم، ويعكف الجهاز الفنى على بناء فريق قوى قادر على المنافسة والعودة من جديد للدورى فى الموسم المقبل .

وتعاقد بتروجت مع الثنائى أحمد رؤوف مهاجم الفريق الأسبق، وحسين حمدى مهاجم الترسانة السابق، و خالد عبد الرازق مدافع النجوم، وجون مانجا مهاجم طنطا، وعمرو شعبان حارس مرمى الشمس، بالإضافة لثلاثى كوكاكولا أحمد الحسينى وإسلام كانو وإيهاب عبد المحسن .