شكرا لقرائتكم مازيمبي والترجي عقبة أمام صفقة المهاجم الأفريقي الجديد للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح ناديي مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي، بمثابة العقبة الكبرى، أمام إتمام صفقة تعاقد النادي الأهلي، مع مهاجم أفريقي جديد مميز، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

Advertisements

وشهدت الفترة الماضية، عرض مسئولي النادي الأهلي، العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب، على الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، لاختيار الأفضل من بينها ولم ينال إعجاب الخواجة سوى الثنائى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، وطه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي لكنه فوجئ بتمسك الأندية بعدم رحيل الثنائى خلال الصيف الجاري.

وظهر اتجاه قوى داخل النادي الأهلي، بعدم التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، حال عدم وجود لاعب مميز يكون أفضل بكثير من العناصر المتواجدة حاليا، لإمكانية تأجيل حسم الملف للميركاتو الشتوي فى يناير المقبل، لحين الاستقرار على أسم المهاجم الجديد المنتظر والتوصل لاتفاق مع ناديه بخصوص ضمه.