شكرا لقرائتكم سعد سمير ينهى أزمة دفاع الأهلي قريبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح سعد سمير مدافع النادي الأهلي، حل قريب للأزمة الدفاعية التى يعاني منها الفريق الأحمر مؤخرا، بعد اقترابه من العودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى، ليكتمل عقد المهاجمين بالقائمة الحمراء.

وخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي، خلال الفترة الماضية، بعد معاناته من إصابة بمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

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وعقد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، جلسة مع سعد سمير خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالة الإصابة، وأكد على اقتراب عودة مدافع القلعة الحمراء للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى خلال أيام قليلة.

ويكتمل عقد مدافعي الأهلي فى قائمة الموسم الجديد، بعد عودة سعد سمير للتدريبات الجماعية حيث ستضم القائمة 5 مدافعين هم رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي، وأيمن أشرف بالإضافة إلى سعد سمير.