شكرا لقرائتكم رئيس بعثة ناشئى اليد: مواجهة فرنسا نهائي مبكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد، ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم بمقدونيا، أن مواجهة فرنسا المقرر لها الرابعو والنصف عصراً اليوم الأربعاء، صعبة للغاية حيث يتميز لاعبي الديوك بالقوة وامتلاك منتخبهم بعناصر لديها مهارات عالية، معتبراً مواجهة فرنسا نهائى مبكر فى الدور الأول .

وأشار "عبد الوهاب" إلى جاهزية لاعبى أحفاد الفراعنة للقاء نفسيا و معنويا فى ظل تحقيق الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى ضربة البداية، أمس الثلاثاء .

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يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف