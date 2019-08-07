شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإسماعيلي يكشف حقيقة عودة ظهير أيسر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، عن رغبة ناديه فى إستعادة خدمات بهاء مجدى الظهير الايسر الحالى للزمالك والسابق للدراويش . وقال المنياوى فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" : " لا أعلم ظروف بهاء مجدى ولكن أتمنى عودته للإسماعيلى لعلاج العجز الشديد الذى تعانى منه الجبهة اليسرى للدراويش بعد رحيل طارق طه لبيراميدز". صبرى المنياوى وأضاف مدير الكرة بالاسماعيلى : " لانفاوض أية حراس مرمى بعد رحيل محمد عواد للزمالك فلدينا محمد فوزى ومحمد مجدى حارسان رائعان بالاضافة لثنائى حراس من الشباب وهذا يكفى". Advertisements وعن حقيقة وجود توأمة مع الاهلى علق المنياوى : " صفقة محمود متولى حسمت من خلال مجلس إدارة الإسماعيلى ولم يتم إبلاغ الجهاز الفنى بأى شىء ". وأكمل صبرى المنياوى: " نبحث عن صفقات سوبر لتقديم موسم مميز يعوض جماهير الاسماعيلى عن اخفاقات الموسم الماضى ". الإسماعيلي وكشف مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى عن موعد مباراتى الذهاب والاياب مع أهلى بنى غازى فى مستهل مشوار الدراويش بالبطولة العربية مؤكداً أن مباراة الذهاب ستقام فى 13 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة الاياب فى 27 من نفس الشهر .

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