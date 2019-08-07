شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لبطل الصومال عبر الإنترنت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة طارق يحيي، لشبكة الإنترنت، خلال الاستعداد لمواجهة فريق ديكادها الصومالي، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا بملعب بتروسبورت.

Advertisements

ولم يتمكن جهاز الزمالك من توفير تسجيلات لمباريات بطل الصومال بشكل جيد، نظرا لاقتصار مشاركته على البطولات المحلية فى الفترة الأخيرة، حيث يخوض بطولة قارية خارج الصومال لأول مرة فى تاريخه ومع صعوبة تسجيل المباريات المحلية له أصبح هناك صعوبة فى إيجاد مقاطع فيديو للفريق.

وبعد محاولات كثيرة، تمكن جهاز الزمالك من الوصول لمقاطع فيديو قليلة، لبطل الصومال عبر الإنترنت، بهدف دراسة الفريق قدر الإمكان، بدل من مواجهة المجهول فى مباراة الأحد المقبل، حيث يخشى الجهاز الفنى من أى مفاجآت خلال مباراتي الدوري التمهيدي لدوري الأبطال الأفريقي.